Ancona, investita mentre attraversa la strada: 85enne finisce a Torrette

ANCONA – Paura lungo il Viale della Vittoria ad Ancona dove questa mattina 10 ottobre, intorno alle 8:30, una anziana è stata investita. L’incidente è avvenuto davanti allo stadio.

La donna, una 85enne, stava attraversando la strada quando una vettura l’ha centrata. La dinamica è al vaglio delle polizia locale intervenuta sul posto. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

L’anziana è stata trasferita in codice verde all’ospedale regionale di Torrette per accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.