ANCONA – Investimento questa mattina, ore 10.30, 9 marzo, in via Corridoni ad Ancona, nei pressi del Salesi. Vittima dell’incidente un uomo del 1935, residente in zona. Ad investirlo uno scooter.



Sul posto la Croce Gialla, l’automedica, la Polizia Municipale per i rilievi del caso. L’uomo, un 86enne, è stato trasportato in Codice Rosso in sala d’emergenza a Torrette.

Non sembrerebbe in pericolo di vita.