Ancona: investite due donne mentre attraversano la strada

ANCONA – Falciate da un’auto mentre attraversano la strada. L’investimento è avvenuto questa mattina in piazzale Europa, poco prima delle 8. Due donne, una di 45 anni e l’altra di 25 anni, sono state prese in pieno da una vettura che si è poi fermata. Mentre sul posto arrivavano i vigili urbani e la Croce Gialla è sopraggiunto uno scooter con in sella un 44enne. Il conducente si è fermato per guardare e ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Così l’ambulanza si è dovuta occupare di tre feriti. Solo le donne sono state portate in pronto soccorso a Torrette con un codice di media gravità. L’uomo è stato medicato sul posto.