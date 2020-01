Incidente mortale ad Ancona: anziano muore investito da un furgone

Ennesima vittima della strada. Si tratta di un uomo di 81 anni travolto in via Martiri della Resistenza, davanti alla Galleria del Risorgimento. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale

ANCONA – Ancora un corpo sotto un telo bianco, riverso sull’asfalto, l’ennesimo pedone vittima di un investimento. È morto così intorno alle 17,30 di oggi pomeriggio (22 gennaio) un 81enne travolto davanti alla Galleria del Risorgimento ad Ancona. L’uomo, residente nel capoluogo, si trovava in via Martiri della Resistenza, nelle vicinanze dalla caserma dei vigili del fuoco quando è stato centrato in pieno da un furgone Daily.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Ancona insieme all’automedica del 118, ma l’uomo era già privo di vita all’arrivo dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Per i rilievi di rito è intervenuta la Polizia Locale di Ancona che sta lavorando per accertare quanto accaduto.