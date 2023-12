Investimento mortale tra Falconara e Marina di Montemarciano, donna trovata cadavere al bordo della strada

ANCONA – Il corpo di una donna è stato rinvenuto a margine della carreggiata lungo la Strada Statale 16, tra Falconara e Marina di Montemarciano, nei pressi dell’ingresso della Rocca. Da quanto si apprende la donna sarebbe stata investita da un veicolo, forse un’auto.

Il corpo della vittima sarebbe stato notato da una passante lungo la strada. Visto il cadavere la donna ha allertato immediatamente i soccorsi, ma la vittima era già morta. Sul posto per i rilievi di rito la polizia locale di Falconara Marittima.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che la polizia locale stia conducendo delle verifiche per rintracciare il mezzo e per identificare la donna, di cui non sarebbero stati rinvenuti al momento documenti. L’investimento sarebbe avvenuto presumibilmente prima delle 8 di questa mattina – 7 dicembre – orario in cui la donna ha notato il corpo sull’asfalto.