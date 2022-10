Ancona, investita da monopattino: donna finisce a Torrette

La donna stava attraversando la strada tra via San Martino e via Marsala quando è stata investita. Nelle prime ore della mattina un ventenne è stato soccorso per un malore

ANCONA – Paura questa mattina 27 ottobre ad Ancona, all’incrocio tra via San Martino e via Marsala: una donna è stata investita da un monopattino mentre stava attraversando la strada.

Si tratta di una 59enne, soccorsa da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Sul posto per i rilievi di rito la polizia locale di Ancona. La donna nell’impatto con il monopattino ha riportato un politrauma ed è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette (Ancona) in codice di media gravità.

Nelle prime ore di questa mattina, attorno alle 3, in via Gervasoni, la Croce Gialla di Ancona è intervenuta in soccorso di un 20enne di origini pakistane. Il giovane, in attesa di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano, si trovava nell’area verde adiacente la sede della Questura di Ancona, quando ha accusato un malore, riuscendo tuttavia a chiamare i soccorsi. Il 20enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette (Ancona) in codice di media gravità.