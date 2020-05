ANCONA – Momenti di panico all’interno della galleria del Montagnolo ad Ancona. Intorno alle 18,15 di oggi 23 maggio, un centauro è stato travolto da un mezzo in transito. L’uomo si era fermato per un guasto alla moto, ma appena sceso dal mezzo è stato investito. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ed è al vaglio della Polizia Locale di Ancona che è intervenuta sul posto con due pattuglie che si trovano ancora all’interno della galleria per i rilievi di rito.

A soccorrere il ferito, trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Torrette, è stata una ambulanza del 118. Il centauro, al momento in sala emergenze, a causa dell’investimento ha riportato un politrauma. Le sue condizioni al momento non sembrano destare preoccupazione.

