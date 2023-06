Ancona, tragedia sui binari: persona muore travolta da un treno merci

La tragedia al binario uno della Stazione di Ancona, attorno alle 4 di questa mattina. La vittima è una persona di 38 anni. Non si segnalano disagi alla circolazione ferroviaria

ANCONA – Tragedia sui binari ad Ancona. Una persona è stata investita da un treno alla Stazione di Ancona ed è morta sul colpo. L’investimento è avvenuto al binario uno attorno alle 4 di questa mattina – 6 giugno.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Ancona, ma per l’investito, una persona 38enne, non c’era niente da fare, è morto travolto dal convoglio. La polizia ferroviaria sta conducendo approfondimenti sulla vicenda. Sul posto anche la polizia scientifica della Questura di Ancona.

La persona è stata travolta da un treno merci 86246 Foggia Torino che in quel momento stava transitando sul binario uno. Non ci sarebbero testimoni e la tragedia, da quanto si apprende, sarebbe stata scoperta perché alcune persone avrebbero udito un forte botto. Non si segnalano disagi alla circolazione ferroviaria.