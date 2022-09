Investimento a Falconara: la vittima è Daniela Volponi, grande e storica fan di Vasco Rossi

ANCONA – È Daniela Volponi, la vittima del tragico investimento avvenuto questa mattina a Villanova, Falconara Marittima, nei pressi del sottopasso ferroviario. La donna 57 anni stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali, quando è stata investita da una auto, tamponata da un’altra vettura che sopraggiungeva da dietro.

Volponi era un volto noto in città e non solo, era conosciuta per la sua grande passione per Vasco Rossi, tanto da essere soprannominata Toffee, come il brano del celebre rocker. Questa mattina era uscita con la cagnolina Trilly, rimasta illesa, quando è stata travolta nelle vicinanze della sua abitazione.

Daniela Volponi con Vasco Rossi (immagnie da https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225077393223180&set=ecnf.1268887272)

Volponi, grande fan del Blasco, dal 1983 seguiva ogni concerto di Vasco Rossi, ed aveva preso parte anche all’ultima tappa del tour, che si era tenuto ad Ancona a giugno (allo Stadio del Conero). Non solo Vasco Rossi, Daniela Volponì lo aveva anche conosciuto e incontrato più volte, come testimoniato dalle foto con il rocker pubblicate sulla pagina Facebook della donna.

L’auto che ha investito la donna, è stata posta sotto sequestro. Sulla dinamica sono in corso accertamenti della Polizia Locale di Falconara, che ha eseguiti i rilievi. Il corpo della donna si trova all’obitorio di Torrette.