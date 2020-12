Ancona, investimento in via Giordano Bruno: anziano centrato da un bus

L'uomo, un 60enne del posto, è stato colpito dal mezzo di linea mentre attraversava la strada. Il ferito non è in pericolo di vita. Sul posto Croce Gialla e Carabinieri

ANCONA – Momenti di paura al Piano di Ancona dove un uomo è rimasto vittima di un investimento da parte di un bus di linea. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 davanti al supermercato Coop in via Giordano Bruno. Ad essere investito un 60enne del posto che si stava apprestando ad attraversare la strada. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei Carabinieri del Comando di Ancona, intervenuti sul posto per i rilievi di rito, ma sembra che il 60enne abbia attraversato distrattamente e l’autista del bus non sia riuscito ad evitare l’impatto.

Il pedone è stato investito dal bus di linea numero 44 che da Piazza Ugo Bassi stava procedendo in direzione Stazione Ferroviaria. Nel luogo dove è avvenuto l’investimento non ci sono le strisce pedonali. Il ferito, che nell’impatto con l’asfalto ha riportato un politrauma, è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona e dall’automedica. L’uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette, dove i sanitari gli stanno prestando le prime cure in sala emergenze. Il 60enne al momento non è in pericolo di vita.