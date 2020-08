Fa inversione di marcia e travolge una moto, 54enne ferito

Lo scontro è avvenuto intorno alle 15,45 di oggi 1 agosto, il centauro è stato trasportato a Torrette per un politrauma. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ancona

ANCONA – Fa inversione di marcia e travolge una moto. L’incidente si è verificato oggi 1 agosto intorno alle 15,30 in via Flaminia ad Ancona, all’altezza del bypass che conduce in via Mattei. Un monovolume condotto da un uomo di origine greca, nel fare inversione di marcia, non si è accorto che nel frattempo stava sopraggiungendo il mezzo a due ruote e lo ha travolto con il centauro in sella.

L’uomo è caduto rovinosamente a terra procurandosi un politrauma. Il ferito, un 54enne, è stato trasportato dalla Croce Gialla di Ancona al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in codice di media gravità. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ancona.