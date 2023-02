Ancona, intervento delle Volanti sventa assalto allo sportello automatico delle Poste

L'episodio si è verificato la notte scorsa quando la Squadra Volanti è stata inviata dalla Sala Operativa in via Candia, presso l’Ufficio Postale

ANCONA – L’intervento delle Volanti della Questura di Ancona ha sventato l’assalto allo sportello automatico. L’episodio si è verificato la notte scorsa quando la Squadra Volanti è stata inviata dalla Sala Operativa in via Candia, presso l’Ufficio Postale, perché era giunta una telefonata da parte della telesorveglianza poste italiane, che comunicava che era in corso l’allarme presso l’ufficio postale.

In un paio di minuti, i poliziotti sono arrivati sul posto dove, con i dovuti protocolli di sicurezza, hanno effettuato un’iniziale bonifica dell’area circostante e una tempestiva perlustrazione nelle vie limitrofe, ma l’arrivo della Volante ha messo in fuga gli autori, consentendo di sventare l’assalto allo sportello. Acquisiti gli elementi del caso, sono attualmente in corso le necessarie attività per l’individuazione dei responsabili.