Ancona, interruzione del servizio idrico in centro

ANCONA – Viva Servizi informa che nella giornata di lunedì 30 giugno, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR M2C4-I4.2_216), inizierà un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica e dovrà sospendere l’erogazione di fornitura a tutta l’area centrale del Centro storico di Ancona tra Ex Ospedale Umberto I fino al Faro. Gli Enti interessati dalla sospensione del SII sono tanti e tutti sensibili: tra questi la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” e Corte d’Appello. I lavori saranno eseguiti di notte dalla sera alla mattina del giorno dopo e sono lavori complessi.

I lavori prevedono la sospensione temporanea del servizio idrico che avrà luogo dalle ore 20:00 di mercoledì 2 luglio alle ore 8:00 di giovedì 3 luglio.

Il programma dei lavori prevede nella notte del 30 giugno – 1 luglio la preparazione dell’area di cantiere e la realizzazione dello scavo; nella notte tra il 2 e 3 luglio la realizzazione del lavoro idraulico e l’interruzione temporanea del servizio. La notte successiva la chiusura dello scavo, asfaltatura e conclusione dei lavori.

Le vie interessate sono: Via Volturno, Via Baldoni, Via Villarey, Via Indipendenza, Via Cardeto, Via Matteotti dal civico 1 al civico 137, dal civico 2 al civico 92, Piazza Malatesta, Via Goito, Via Magenta, Via Carducci (da Via Magenta a Via Matteotti), Via Marsala 173, Piazza delle Erbe, Via Lazzaro Bernabei dal civico 19 al civico 41, dal civico 18 al civico 30, Piazza del Plebiscito 19, Piazzale Martelli, Via Elia, Via delle Cavorchie, Via Oddo di Biagio, Largo Belvedere, Via Scosciacavalli, Vicolo San Gaetano, Vicolo del Solitario, Via del Faro, Via Ospizio, Via don Giuseppe Birarelli, Vicolo dei Tribunali, Via del Guasco, Via Papa Giovanni XXIII, Piazzale del Duomo, Scalone Nappi, Via Pio II, Piazza del Senato, Via Gabriele Ferretti Via Ciriaco Pizzecolli dal civico 17 e dal civico 34, Vicolo della Storta, Via Nicola Matas, Via Giorgio Orsini, Via Manfredo Fanti, Vicolo Stelluto, Via San Pietro, Via Alessandro Zappata, Piazza Lorenzo Cappelli, Via Isonzo 4

Gli utenti interessati dall’intervento sono stati avvisati tramite invio massivo di sms ed e-mail, sono stati pubblicati avvisi anche tramite i canali social ed effettuato un volantinaggio a mano per le utenze ritenute sensibili.

Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile e consigliando agli utenti quando il servizio verrà riattivato, di far scorrere l’acqua per qualche secondo prima di utilizzarla per il probabile fenomeno “dell’acqua rossa”.