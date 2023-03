Ancona, inseguimento sfocia in lite: giovane ferito finisce in ospedale

ANCONA – Nottata movimentata in Via Matteotti ad Ancona. Un ragazzo di 22 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dopo una lite che sarebbe sfociata in una bottigliata in testa.

Da quanto si apprende due auto si sarebbero inseguite per poi fermarsi e passare dalle parole ai fatti. Ad avere la peggio il 22enne di origini straniere il quale avrebbe ricevuto un colpo di bottiglia al volto dall’altro uomo. Non si conoscono le ragioni del gesto.

Il giovane ha riportato una ferita all’occhio e al collo ed è stato trasportato in ospedale da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche due Volanti della Questura di Ancona.