Ancona, insediato il nuovo viceprefetto vicario

Si è insediato il nuovo viceprefetto vicario di Ancona, Rachele Grandolfo. Subentrata al collega Davide Garra, nominato Prefetto di Lodi, Grandolfo è originaria della provincia di Bari ed aveva già affiancato nella sua attività il Prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, alla Prefettura di Foggia, dove si era insediata nel 2023.

Ad Ancona, il viceprefetto vicario si è insediato il 20 agosto. Laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti, Grandolfo svolge il suo primo incarico presso la Prefettura di Como come funzionario presso l’Ufficio di Gabinetto proseguendo la carriera dapprima presso la Prefettura di Foggia successivamente presso quella di Bari ricoprendo diversi incarichi nell’ambito dell’Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica” e dell’Area IV “Cittadinanza e Immigrazione”.

Il viceprefetto vicario Grandolfo con il prefetto di Ancona Vailante

Dopo aver ricoperto l’incarico di Capo Gabinetto presso la Prefettura di Verbano Cusio Ossola dal 2017 al 2018, si trasferisce a Bari per svolgere le funzioni di dirigente dell’Area I Ordine Sicurezza Pubblica, rivestendo temporaneamente le funzioni di Vicario presso la Prefettura di B.A.T.

Nel corso degli anni ha avuto la responsabilità di numerosi incarichi nello svolgimento dei quali si è sempre distinta con merito e professionalità. Grandolfo ha svolto, inoltre, incarichi commissariali in diversi Comuni delle province di Foggia, Barletta, Andria, Trani e Bari, tra i quali spiccano il comune di Altamura (BA), Andria (BAT), Manfredonia (FG), Lesina (FG) e del comune di Foggia, sciolto per infiltrazioni mafiose, in qualità di componente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune.

Il Prefetto Valiante, che nel corso degli anni ha potuto apprezzare l’impegno professionale di Grandolfo in ogni incarico ricoperto e lo spessore umano e istituzionale dimostrato in ogni situazione, ha formulato al nuovo viceprefetto vicario gli auguri di buon lavoro, certo che i nuovi delicati incarichi potranno essere assolti col massimo impegno anche grazie al valido supporto di tutto il personale della Prefettura.