Presentato il nuovo cartellone degli appuntamenti per le festività che si apriranno ufficialmente sabato 2 dicembre con l'accensione del grande albero in piazza Roma. E per la notte di San Silvestro, gran concerto di Capodanno

ANCONA – Si chiama ”Ancona che brilla” ed è l’atteso format natalizio dell’amministrazione comunale, presentato oggi a Palazzo. Comincerà sabato 2 dicembre alle ore 18 con l’evento inaugurale che accompagnerà l’accessione del grande albero in piazza Roma e di tutte le luminarie lungo le vie della città, luminarie che quest’anno addobberanno Ancona da viale della Vittoria fino a piazza della Repubblica per gran parte delle vie del centro. Luci anche al Piano e agli Archi, per una Ancona davvero brillante per le prossime festività natalizie ormai alle porte. In occasione degli 800 anni dalla realizzazione del primo presepe vivente da parte di San Francesco d’Assisi a Greccio, nella notte di Natale del 1223, Ancona costituirà una tappa importante per la fiaccola che Greccio partirà verso Betlemme. Il 2 dicembre sul palco di Piazza Roma, alla presenza anche del vescovo di Ancona, monsignor Angelo Spina, di alcuni figuranti del presepe vivente di Pietralacroce e dei bambini della corale Orlandini, la fiaccola arriverà ai piedi di un presepe statico e del grande albero, come momento spirituale simbolico di unione dei cristiani e condivisione del più vero spirito della natività. La fiaccola, che sarà benedetta dal papa il 29 novembre, proseguirà poi il suo viaggio verso la Terra Santa.

La direzione artistica e tecnica dell’evento è dell’assessore ai grandi eventi e alle attività economiche, Angelo Eliantonio. Con ”Ancona che brilla”, sottotitolo ”La meraviglia del Natale”, l’amministrazione ha voluto creare un Natale diffuso, unendo tutte le attività in un collegamento ideale che parte dal Piano, attraversa gli Archi, arriva alla Mole e giunge poi al percorso da mare a mare. Eventi diffusi perché ognuno di questi luoghi ospita un centro commerciale naturale che merita sostegno da parte dell’amministrazione, in particolare nel periodo natalizio. Il cuore del Natale sarà quello della città, piazza Cavour, dove è già presente la ruota panoramica che resterà operativa fino al 25 gennaio. A piazza Cavour ci sarà il Mercatino di Natale, che sarà aperto dal 25 novembre al 28 dicembre. Sempre a piazza Cavour si svolgerà l’appuntamento del Capodanno 2024. L’albero sarà acceso il 2 dicembre in piazza Roma alle 18, alle 21.30 uno spettacolo dedicato a Franco Califano con l’attore Maurizio Mattioli. Villaggio di Babbo Natale e degli Elfi in piazza Stamira. La pista di pattinaggio troverà posto in piazza Pertini accanto ad altri spettacoli viaggianti, realizzando uno spazio ludico nel cuore della città mentre al Piano il luna park sarà ospitato in piazza d’Armi. Gli eventi si svolgeranno in gran parte durante il weekend quando anche le corali cittadine saranno impegnate in più punti della città, animandola con brani classici del periodo natalizio. Il 31 dicembre grande concerto di Capodanno in piazza Cavour. Il presepe vivente, Il 26 e 30 dicembre, troverà posto al Porto antico, con accesso per il pubblico dall’Arco Clementino.

Una serie di eventi animeranno il periodo delle feste al Piano a cominciare dal 9 dicembre quando si terrà il Mercatino in collaborazione con Confartigianato, coinvolgendo gli operatori locali; allestimento della Casa di Babbo Natale, animazione con artisti di strada; eventi in piazza D’Armi tra Javarone e ingresso mercato. Sempre il 9 dicembre sfilata della slitta di Babbo Natale nel quartiere con la partecipazione dei personaggi Disney. L’appuntamento sarà replicato il 16 dicembre con la partecipazione della corale sulla scalinata della chiesa dei Salesiani a cui si affiancherà lo spettacolo dei burattini in piazza Ugo Bassi. Il 23 dicembre appuntamento con il mercatino in collaborazione con Confartigianato, la Casa di Babbo Natale e gli artisti di strada. Presepe vivente a cura della parrocchia Salesiani.

A cura della CNA saranno programmate tutta una serie di iniziative in tre location. Ad iniziare dalla Galleria Dorica, dove l’amministrazione comunale creerà un luogo di incontro per talk, presentazione di libri e altro, sfruttando la favorevole posizione e la configurazione degli spazi. L’associazione di categoria curerà altri eventi oltre agli allestimenti che impreziosiranno anche il mercato di via Maratta, destinato ad ospitare produzioni tipiche e serate di intrattenimento. Stessa sorte per via degli Orefici, dove il 2 e 3 dicembre si apre il calendario eventi con la mostra pittorica dell’artista Maurizio Azzoguidi e lo spettacolo di improvvisazione “La lettura della borsa” di Epiteatro. L’8, 9 e 10 dicembre mostra di Valentina Rocchetti, proposta assieme al concerto dell’associazione Terza via e all’intrattenimento musicale di Cantieri Musicali Ancona. Il 13 dicembre sarà la volta di “Lettura del futuro sotto le stelle”, con la cartomanzia a cielo aperto; il 15 e 16 dicembre, arriva Babbo Natale, mostra fotografica di Stefano Sacchettoni, letture di brani tipicamente natalizi. 17 dicembre, musica con i Cantieri Musicali Ancona ed esposizione di illustrazioni a cura del negozio Vicolo Leonori; 22 dicembre, il Centro Papa Giovanni, sarà in via degli Orefici per la vendita dei torroni solidali, concluderà l’esibizione il tenore Luca Giorgini.

Nel quartiere Archi gli appuntamenti si aprono il 2 e il 3 dicembre in piazza del Crocifisso che ospita “Attacchi d’Archi”, market con la partecipazione anche della Banda della Magliaia e con artigianato, arte, musica, performance e workshop. Paper cutting, opere in mostra di Giulia Civitico, in arte Microamica e il pop-up store Collina Dorata Offagna. Eventi analoghi si susseguiranno nei weekend successivi in collaborazione con la Confartigianato. Tutti i borghi saranno interessati dai concerti delle corali, dall’esposizione di suggestivi presepi artistici, e il 6 gennaio da una festa della Befana a sorpresa e itinerante nei vari centri collinari. Saranno predisposte come sempre le navette che collegheranno, nei fine settimana e nei festivi, i parcheggi di Tavernelle, Archi e piazza d’Armi per il centro della città; navette dedicate per i presepi viventi del 26 e 30 dicembre al Porto antico.

Numerosi gli appuntamenti alla Mole che dal 2 dicembre fino al 7 di gennaio la Mole sarà un un punto di riferimento per tutta una serie di attività. Stamattina la presentazione a Palazzo con il sindaco Daniele Silvetti e la giunta: «Ringrazio l’assessore Eliantonio, che ha specifica delega agli eventi, per l’impegno nell’organizzazione di questo primo Natale della nuova amministrazione – ha detto Daniele Silvetti –. Ringrazio anche tutta la giunta, le associazioni di categoria, gli sponsor, gli uffici, perché tutti abbiamo collaborato, ciascuno per le proprie competenze, tutti con entusiasmo, a costruire in città questo momento così importante, che abbiamo voluto donare agli anconetani e non solo a loro, perché ragioniamo sempre in un’ottica di area vasta. Sul cartellone del Natale c’è anche il logo della Grande Ancona, dedicato agli eventi, un logo che poi nel tempo si declinerà in altri modi: per i servizi, per la cultura, per il sociale e per tutte le espressioni che caratterizzano la nostra azione di governo. Gli eventi si realizzano se si parte dai contenuti. Come per la Festa del Mare, questo nostro programma è un modo per esaltare e celebrare i valori del Natale, facendo rete con le attività, con i diversi soggetti, con tutti gli anconetani, che sono i protagonisti».

«Sono moltissime le iniziative che caratterizzeranno il cartellone del Natale 2023 – ha aggiunto Angelo Eliantonio –. Sarà un Natale diffuso. Lo abbiamo voluto così: un Natale che comincia dal Piano, attraversa gli Archi, passa per la Mole e si ricongiunge col percorso da mare a mare che questa amministrazione comunale ha messo al centro della propria azione, anche rispetto ai grandi eventi. Sarà un percorso ideale, che non a caso contempla e riguarda i centri commerciali naturali della città, che in questo periodo meritano grande attenzione e grande sostegno da parte del Comune. In quest’ottica abbiamo quindi realizzato un cartellone di eventi, che, appunto, si estende lungo tutto il percorso. La grande novità, a cui teniamo tantissimo, è la riqualificazione di piazza Stamira. Stiamo pulendo e abbellendo questo luogo, fino ad oggi abbandonato, e lo regaleremo ai bambini e alle famiglie perché lì si realizzerà il villaggio di Babbo Natale e degli elfi, che sarà naturale: una piazza vera e propria, con erba vera e alberi, veri, cerniera fra piazza Pertini e la spina dei corsi, un pezzo importante della città che viene recuperato e donato di nuovo alla cittadinanza. “Ancona che brilla”, è dedicato a una città che vive, e quindi a una città che compie azioni. A partire dal Natale 2023 il pay off ci accompagnerà per tutto il 2024. Abbiamo scelto “Ancona che brilla” per il Natale e “Ancona che brinda” per il Capodanno, e via via lo declineremo per tutto il 2024».