Ingoia hashish, bambina di 9 mesi in rianimazione al Salesi

La piccola è stata ricoverata in condizioni serie e in stato soporoso, ma ora è stabile e in giornata sarà trasferita in pediatria

ANCONA – Una bambina di 9 mesi, dell’hinterland Anconetano è stata ricoverato nella rianimazione del Salesi dopo aver ingoiato accidentalmente dell’hashish. La piccola è arrivata in auto al Pronto Soccorso dell’ospedaletto dorico nel pomeriggio di martedì, per episodi di vomito e uno stato di sonnolenza che la vedeva scarsamente reattiva.

La dinamica della vicenda non è chiara ed è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, ma sembrerebbe che la bambina sia venuta in contatto in maniera accidentale con lo stupefacente utilizzato da un membro dell’entourage familiare. Le sue condizioni di salute sono apparse subito serie per l’alterazione dei parametri neurologici per i quali è stata classificata come paziente soporosa, ma reattiva agli stimoli dolorosi e quini fortunatamente non in coma.

Eseguiti i prelievi, nella serata la piccola è stata subito trasferita nel reparto di rianimazione dove è stata monitorata e sono state eseguite le analisi del sangue e della urine per rintracciare lo stupefacente. La droga, è stata trovata nelle urine in quantitativo considerevole per l’età e il peso corporeo. «La bambina dopo una prima fase soporosa di circa 10-12 ore è stabile – spiega il primario della rianimazione, Alessandro Simonini – e fortunatamente non ha presentato problematiche».

Alla piccola è stata eseguita una lavanda gastrica. Nella giornata di oggi sarà trasferita in Pediatria, ma «al momento non ci sono elementi per stabilire se ci saranno delle sequele future».