Ancona, infortunio sul lavoro: due operai feriti mentre trasportano una finestra

ANCONA – Due operai sono rimasti feriti questa mattina 27 marzo ad Ancona, mentre stavano trasportando delle finestre. L’infortunio sul lavoro, al Viale della Vittoria. A restare feriti, un 43enne e un 37enne. I due operai stavano scaricando le finestre da un camion, per portarle, da quanto si apprende, in un appartamento della zona, quando una di queste è scivolata e un operaio, nel tentativo di non farla cadere, si è schiacciato due dita.

L’altro operaio, per aiutarlo, si è invece slogato un polso. I due uomini sono stati soccorsi da una ambulanza della Croce Gialla che li ha trasferiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri del Comando di Ancona.