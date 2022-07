Il piccolo aveva sei giorni di vita. Era nato prematuro all’ospedale di Macerata. La famiglia ha fatto denuncia per escludere colpe mediche

ANCONA – Diventa mamma ma solo per sei giorni. Il bebè che una ragazza ha messo al mondo è morto venerdì pomeriggio (29 luglio) all’ospedale Salesi. Il piccolo, nato prematuro di un mese, era venuto al mondo il 23 luglio scorso, all’ospedale di Macerata. Nove giorni prima la mamma era stata ricoverata nel reparto di Ginecologia perché aveva avuto delle perdite. Lei e il marito, entrambi di 26 anni, residenti in provincia di Fermo, si sono rivolti ad un legale, l’avvocato Ugo Pierlorenzi, che ieri mattina ha presentato formale denuncia ai carabinieri della stazione centro di Ancona. È contro ignoti ma chiedono che siano fatti accertamenti per escludere colpe mediche sulla morte del bimbo.

La giovane mamma aveva il termine della gravidanza per il 26 agosto. Il 14 luglio scorso però aveva avuto delle perdite è così si era recata in ospedale, a Macerata. Era stata ricoverata e il 23 luglio è nato il piccolo. Essendo prematuro è stato messo in incubatrice. Il giorno seguente gli è stata riscontrata una infezione che, stando alla denuncia presentata, ha portato i medici a curarlo con un antibiotico. Il 25 luglio le condizioni del bebè si sono aggravate tanto che è stato trasferito nella Terapia Intensiva Neonatale del Salesi. I medico hanno riscontrato subito una situazione critica del piccolo che dopo 4 giorni è morto.

Sarà la Procura ora a fare chiarezza sul decesso. La denuncia è arrivata sul tavolo del pubblico ministero Marco Pucilli. La salma è stata posta sotto sequestro in attesa che il magistrato decida se sottoporla o meno all’autopsia.