Ancona, infastidiscono i passanti: foglio di via per due torinesi

Il Questore di Ancona ha emesso il provvedimento di foglio di via nei confronti di due uomini di 41 e 36 anni che infastidivano i passanti in Corso Garibaldi

ANCONA – Sono due i figli di via emessi dal Questore di Ancona, nei confronti di un 41enne e di un 36enne residenti a Torino, che avevano infastidito ad Ancona alcuni passanti. Nei giorni scorsi infatti era giunta una segnalazione tramite l’App YouPol, circa due uomini che in Corso Garibaldi, infastidivano i passanti pretendendo l’acquisto di immagini.

Un comportamento che aveva intimorito a tal punto alcune persone, che seguite e fermate per non aver acquistato le immagini, hanno deciso di inviare la segnalazione. La Volante inviata dalla Centrale operativa della Questura, ha subito individuato in Corso Garibaldi i due uomini, entrambi con precedenti importanti per reati contro il patrimonio, stupefacenti, armi, violazione delle norme anti-covid, e già colpiti da fogli di via da altri comuni italiani, ed uno con pregresso avviso orale.

Con l’applicazione del foglio di via obbligatorio i due non potranno rientrare nel Comune di Ancona per tre anni.

Il Questore di Ancona: «La Polizia di Stato mette in campo, quotidianamente, ogni strumento disponibile per raggiungere l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini attraverso la prevenzione dei reati, intensificando l’attività di controllo del territorio e adottando misure che incidono sulla libertà personale di soggetti considerati, in base alle previsioni normative, pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica».