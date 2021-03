Ancona, individuato in una scarpata il 43enne scomparso

L'uomo, un consulente finanziario di Senigallia, è stato avvistato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco alzatosi in volo da Pescara. Sono in corso le operazioni di recupero

ANCONA – È stato individuato lungo una scarpata sotto via Selandari ad Ancona, il 43enne di Senigallia scomparso nella notte. Si tratta di un consulente finanziario che non aveva fatto ritorno nella sua abitazione, mettendo in allarme la moglie che ha poi fatto scattare le ricerche.

L’uomo è stato individuato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco alzatosi in volo da Pescara circa mezz’ora fa. Le Fiamme Rosse non hanno ancora raggiunto il 43enne che si trova ai piedi di un dirupo alto più di 200 metri in una zona scoscesa e rocciosa.

Complicate le operazioni di recupero. Sulle condizioni di salute dell’uomo non si sa ancora nulla. L’auto è stata trovata in via Selandaria. Tra le ipotesi al vaglio potrebbe esserci quella di un gesto volontario.