ANCONA – Doppio intervento della Croce Gialla di Ancona per due incidenti che si sono verificati nella giornata di oggi – 5 giugno – nel capoluogo marchigiano.

Il primo intervento intorno all’ora di pranzo, quando una donna di mezza età è stata soccorsa dopo essere stata investita da un’auto in fase di manovra in via Cardeto ad Ancona, all’angolo con Villarey. Da quanto si apprende, l’auto nel fare retromarcia ha colpito la donna facendola rovinare a terra. La donna è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità per un politrauma. Per i rilievi sul posto la polizia locale di Ancona.

L’ultimo intervento in ordine di tempo, intorno alle 17,30 lungo la Strada Statale 16, all’altezza dello svincolo per Candia, dove si è verificato un tamponamento fra due auto. Ferite due donne di 29 e 37 anni, portate in ambulanza dalla Croce Gialla di Ancona all’ospedale regionale di Torrette, in codice di media gravità per accertamenti.