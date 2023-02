Ancona, incidenti nella notte in via Flaminia, due persone all’ospedale

ANCONA – Due incidenti stradali nella notte in via Flaminia. Il primo all’incrocio con via Conca, già tante altre volte teatro di sinistri anche gravi: sono rimasti coinvolti uno scooter e un’Alfa Romeo, l’uomo alla guida dello scooter, 67enne e titolare di una pizzeria ad Ancona, è stato prontamente soccorso dai volontari della Croce Gialla, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, e quindi condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un politrauma da codice giallo.

Sempre nella notte, carambola d’auto in via Flaminia alla Palombella: poco distante dal cavalcavia di via Mattei, una donna di 40 anni di origini straniere che viaggiava in direzione di Torrette ha perso il controllo della propria autovettura finendo contro i mezzi parcheggiati sul lato della strada e travolgendo una Jeep che a sua volta è stata scaraventata contro un’altra autovettura. Sono intervenuti sul posto Croce Gialla, vigili del fuoco e polizia stradale e la donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.