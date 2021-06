Ancona, due incidenti in poche ore: 5 i feriti

Intorno alle 12,30 lungo la Variante alla Strada Statale 16, nei pressi dell'ospedale regionale, due auto si sono scontrate frontalmente, quattro i feriti. Una ragazza è invece rimasta ferita in sella ad uno scooter in via Esino. Nessuno di loro è grave

ANCONA – Cinque persone sono rimaste ferite nel capoluogo, in seguito a due incidenti avvenuti nel giro di poche ore l’uno dall’altro.

Quattro persone sono rimaste ferite nello scontro frontale che si è verificato intorno alle 12,30 di oggi – 12 giugno – lungo la variante della Strada Statale 16 nei pressi dell’uscita dell’Ospedale regionale di Torrette. Due le auto che si sono scontrate. I feriti, in totale 4, sono stati soccorsi dalla Croce Gialla di Ancona, dalla Croce Rossa di Ancona e dalla Croce Gialla di Camerano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona le forze dell’ordine per i rilievi di rito. I feriti sono stati portati al Pronto Soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Poco più tardi in via Esino invece un’auto si è scontrata con uno scooter e nelle schianto ad avere la peggio è stata una ragazza di 24 anni che è rimasta ferita. La 24enne era in sella al due ruote, come passeggero. La giovane è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette dalla Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto per i rilievi di rito una pattuglia della Polizia Locale di Ancona.