Ancona, paura al Viale della Vittoria. Ragazza investita mentre attraversa la strada

Paura davanti al bar Moldavia ad Ancona. Una quindicenne viene investita e portata in ospedale per traumi diffusi sul corpo

ANCONA – Centrata da un’auto mentre attraversa la strada. È accaduto questa mattina (18 agosto) intorno alle 9 lungo il Viale della Vittoria all’altezza dell’incrocio con via Rismondo. Una ragazza di 15 anni si trovava sul ciglio della strada e aveva appena mosso i primi passi per attraversare, quando è stata presa in pieno da un’auto guidata da un giovane.

Lo choc

La ragazza, residente fuori regione, è volata a terra. Visibilmente spaventata, dolorante e sotto choc, è comunque rimasta sempre cosciente e cooperativa. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla, l’automedica del 118 e la polizia municipale con gli agenti in bicicletta. La ragazza è stata subito visitata e poi trasportata all’ospedale di Torrette con una prima diagnosi di politrauma.