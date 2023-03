Ancona, scontro tra auto in via Flaminia: due feriti

Le due auto, una Audi ed una Skoda, da quanto si apprende procedevano entrambe in direzione di Falconara Marittima, quando per cause in corso di accertamento si sono scontrate

ANCONA – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto attorno alle 20 del 15 marzo in via Flaminia ad Ancona. Le due auto, una Audi ed una Skoda, da quanto si apprende procedevano entrambe in direzione di Falconara Marittima, quando per cause in corso di accertamento si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona e la Croce Gialla dorica. Le fiamme rosse hanno aiutato il personale sanitario ad estrarre dall’Audi il conducente. Entrambi i feriti, due uomini, sono stati portati in ospedale a Torrette per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno operato anche per la messa in sicurezza del luogo teatro dell’incidente. I feriti non sono gravi.