ANCONA – Carambola in via Giannelli poco fa: al semaforo appena fuori dalla Galleria del Risorgimento, prima del cinema Galleria, due auto si sono scontrate violentemente. Un’Audi condotta da un uomo di cinquant’anni e una Fiat 500 guidata da una donna di quarant’anni con una bambina a bordo si sono urtate subito dopo il semaforo, l’uomo e la bambina per fortuna non si sono fatti nulla, mentre la mamma di origini sudamericane che guidava la 500 è stata trasportata con codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette con numerosi traumi dovuti allo schianto.

Sul posto sono intervenuti prontamente i volontari della Croce Gialla, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L’incidente ha causato notevoli rallentamenti alla circolazione in entrata e in uscita dal centro città.