Ancona, tamponamento a catena in galleria: due feriti

Si tratta di due donne. È accaduto questa mattina, mercoledì 3 maggio, all'interno della galleria del Risorgimento ad Ancona. Le due ferite lievi sono in ospedale per accertamenti

ANCONA – Due donne sono rimaste ferite lievemente in un tamponamento a catena avvenuto fra tre auto all’interno della galleria del Risorgimento ad Ancona. L’incidente questa mattina, mercoledì 3 maggio. Le persone rimaste lievemente ferite sono una donna di mezza età e un minorenne. Le due donne sono state trasferite in ospedale per accertamenti, a Torrette la donna di mezza età e al Salesi la minorenne, ma le condizioni non risultano gravi.

Sul posto per soccorrere i feriti è intervenuta la Croce Gialla di Ancona. Per i rilievi di rito la polizia locale di Ancona. I vigili del fuoco del Comando di Ancona sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale all’interno della galleria. Qualche disagio al traffico.