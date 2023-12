Ancona, tamponamento a catena lungo l’asse: tre donne in ospedale

ANCONA – Tamponamento a catena lungo l’asse attrezzato in direzione Sud. Tre persone sono rimaste ferite. Coinvolti tre veicoli: una Fiat 500, Una Honda Jazz e un furgone. L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 di oggi – 21 dicembre. Le persone ferite, trasportate in ospedale sono tre donne di 20, 54 anni e 57 anni.

Le persone ferite sono state portate al pronto soccorso in codice giallo. Invece un uomo di 56 anni ha rifiutato il trasporto in ospedale. L’asse è rimasto bloccato dalle 17.45 per permettere i soccorsi. Sul posto la Croce Rossa di Ancona e la polizia locale per i rilievi.m Disagi alla viabilità.