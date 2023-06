Ancona, perde il controllo della moto e abbatte un palo: 32enne in ospedale

ANCONA – Paura lungo la strada che conduce a Portonovo. Un uomo in sella alla sua moto ha perso il controllo del mezzo andando a finire contro il guardrail e abbattendo un palo della segnaletica stradale. L’incidente è accaduto intorno alle 18 di oggi – 5 giugno – dopo la Vedova.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona che ha provveduto a spinalizzare il ferito, un uomo di 32 anni, e a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. L’uomo ha riportato un taglio dal polpaccio alla gamba, ma non risulta in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di rito i carabinieri.