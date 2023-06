Due anni fa, nel 2021, è stato insignito dal Parlamento del titolo di “Marchigiano nel mondo”. In quell’occasione, l’alto funzionario italiano aveva evidenziato come furono i suoi «genitori a trasmettergli l’amore per le Marche: mio nonno – ricordava – era vicedirettore della fabbrica di concimi di Porto Sant’Elpidio, che a quell’epoca era la realtà marchigiana più importante»