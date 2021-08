Ancona: scontro fra auto e moto. 20enne sbalza a metri di distanza. Trasferita a Torrette

L'incidente è avvenuto tra via del Commercio e via dell'Artigianato. A rimanere ferita è stata una ragazza anconetana che era in sella alla sua moto e che è stata portata a Torrette in codice di massima gravità

ANCONA – Paura questa mattina – 27 agosto – ad Ancona, dove si è verificato uno scontro tra auto e moto, all’incrocio tra via del Commercio e via dell’Artigianato. A rimanere ferita è stata una ragazza di Ancona di 20 anni che era in sella alla sua moto. La giovane è stata sbalzata a diversi metri di distanza dal mezzo dopo l’urto avvenuto con una Fiat Panda.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Ancona, insieme all’automedica del 118. I sanitari dopo aver stabilizzato la paziente, rimasta cosciente, hanno provveduto a trasferirla al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di massima gravità per il politrauma riportato in seguito allo scontro.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di rito.