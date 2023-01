La vittima è una 58enne che stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali. La donna è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette

ANCONA – Stava attraversando la strada quando è stata investita da un’auto in via Flaminia. È successo nel tardo pomeriggio del 18 gennaio a Palombina. Da quanto si apprende la donna, una 58enne, era nei pressi delle strisce pedonali quando il mezzo, una Ford Kuga, l’ha investita.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi di rito. La donna è stata soccorsa dalla Croce Gialla di Falconara e dall’automedica del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche e la 58enne è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso per un politrauma.

Quello di Palombina è l’ennesimo investimento avvenuto nelle Marche: nei giorni scorsi un’altra persona è stata investita agli Archi ad Ancona ed è deceduta dopo pochi giorni in ospedale. Un altro grave investimento si era verificato a Fossombrone, lungo la Superstrada Fano Grosseto dove un uomo era stato falciato da un’auto e il corpo ritrovato in una scarpata.