Ancona, perde il controllo e finisce contro un palo che crolla sull’auto: 22enne in ospedale

ANCONA – Incidente nelle prime ore della giornata ad Ancona, dove qualche minuto prima delle 6 un’auto, condotta da un giovane di 22anni, è finita contro un palo della illuminazione in via del Conero, nei pressi dei Piazzake Croce.

Dopo l’impatto il palo stesso è caduto ed è crollata sopra il tetto della vettura. Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla di Ancona per i soccorsi, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Si ipotizza un colpo di sonno all’orine della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente che, in condizioni non gravi, è stato accompagnato all’ospedale di Torrette per le cure.