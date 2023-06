Ancona, incidente tra moto e auto al Viale: centauro finisce in ospedale

L'uomo, un 70enne, è stato trasportato in codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi

ANCONA – Paura al Viale della Vittoria, ad Ancona, dove una moto si è scontrata con un’auto e ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di circa 70 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi – 12 giugno. L’anziano nello scontro con il mezzo ha riportato un politrauma.

Sul posto sono intervenute una ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica. L’uomo è stato trasportato in codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per i rilievi di rito è intervenuta la polizia locale di Ancona. Qualche disagio alla viabilità nell’imminenza.