Incidente mortale a Osimo, dolore sui social per Aurora. Il fratello: «Mi si rompe il cuore»

ANCONA – Si chiama Aurora Caruso la 22enne anconetana morta ieri sera nell’incidente stradale avvenuto ad Osimo Stazione, lungo la Strada Statale 16, davanti al parco commerciale Cargo Pier. L’auto della giovane, una Alfa Romeo 147 si è scontrata con una Opel Astra condotta da un giovane di Polverigi. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo alla 22enne.

La giovane viveva a Collemarino con la famiglia. La notizia della sua morte è rimbalzata sui social network con numerosi messaggi di cordoglio dove anche i suoi famigliari l’hanno ricordata in alcuni post. Il fratello Andrea, scrive: «Sei sempre stata una ragazza carina simpatica amorevole e fantastica, oggi mi si rompe il cuore sapendo che non sarai più con noi, ci manchi sorella mia, Riposa in pace amore mio». In un altro post la mamma Agnese esprime tutto il suo dolore: «Non ho più parole… Oggi siamo morti con te amore mio».

Sulla dinamica dell’incidente sono al lavoro i carabinieri di Osimo, intervenuti ieri sera insieme ai vigili del fuoco dopo lo schianto. La giovane salma si trova all’obitorio dell’ospedale regionale di Torrette. In seguito alla tragedia potrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio stradale.