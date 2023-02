Ancona, investito a Torrette attorno alle 20: è grave all’ospedale

ANCONA – Versa in gravi condizioni all’ospedale di Torrette il venticinquenne russo travolto da un’auto sulla Flaminia attorno alle 20. L’investimento è avvenuto sul lato della carreggiata in direzione nord, vicino o sulle strisce pedonali che attraversano la strada all’altezza della fermata dell’autobus e della stazione ferroviaria. Sul posto si sono fermate immediatamente delle auto per chiamare i soccorsi, nonché l’auto coinvolta nell’impatto, e questo ha causato file da ambo le parti con il traffico che è stato temporaneamente deviato sulla parallela di via Flaminia, fino all’arrivo dei soccorsi.

Non è ancora chiara la dinamica dell’investimento e dunque non è possibile sapere se il giovane abbia attraversato sulle strisce e sia poi stato scaraventato più avanti dal forte impatto con una Nissan. La zona è molto ben illuminata, proprio perché l’attraversamento pedonale è molto frequentato, specie nelle ore di punta. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla ma anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare i rilievi, il giovane è stato portato immediatamente al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso ed è in gravi condizioni.