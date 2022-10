Ancona, perde il controllo dell’auto e va addosso al guardrail: pauroso incidente alla Palombella

Lo schianto è avvenuto nella notte. Il conducente è stato trasferito al pronto soccorso di Torrette in codice di media gravità

ANCONA – Pauroso schianto in via Flaminia nella notte. Un 57enne è rimasto ferito nell’impatto contro il guardrail dopo aver perso in controllo dell’auto su cui stava viaggiando.

L’incidente è avvenuto nei pressi della Palombella. Sul posto sono intervenuti i vigili dl fuoco di Ancona e la polizia stradale. L’uomo è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Ancona in codice di media gravità.

Nell’urto con con il guardrail il mezzo è andato completamente distrutto.