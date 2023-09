ANCONA – Due persone sono finite in ospedale dopo essere rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto poco dopo le 19,30 ad Ancona, tra via Macerata e l’incrocio con via Fano. Due auto, una Fiat Punto e un suv, si sono scontrate frontalmente. Da quanto si apprende il conducente di uno dei due mezzi, che stava procedendo verso Vallemiano, avrebbe perso il controllo dell’auto dopo aver perso conoscenza, andando ad invadere la corsia opposta e scontrandosi con l’altra vettura.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Gialla di Ancona, insieme alla polizia locale e alle squadre dei vigili del fuoco. Uno dei feriti, un uomo, non ha più ripreso conoscenza dopo lo scontro ed è stato trasferito in codice di massima gravità all’ospedale regionale di Torrette. Ferita anche la conducente dell’altra vettura, trasferita in pronto soccorso con codice rosso per dinamica.

Croce Rossa Ancona Croce Gialla Ancona

Un altro incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 16, ad Ancona, dove una Opel, con a bordo una famiglia di quattro persone, è stata tamponata da un furgone mentre stava transitando sotto la galleria della Montagnola. A finire in ospedale una mamma e i suoi tre figli, due dei quali minorenni, con codice di media gravità, ma a parte lo spavento i feriti non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona.