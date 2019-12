Schianto tra furgone e camion pubblicitario, un uomo finisce a Torrette

Incidente in via Flaminia tra due mezzi. Il conducente di un furgone è stato portato in codice giallo al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Ancona per i traumi e le ferite riportati

ANCONA – Paura oggi pomeriggio, 27 dicembre, in via Flaminia a nei pressi di Torrette. Intorno alle 15 si è verificato lo schianto di un furgone, con un uomo a bordo, contro un camion pubblicitario. Al momento sono ancora ignote le cause dello scontro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ancona che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo. Una ambulanza del 118 ha invece trasportato il conducente del furgone al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Ancona per i traumi e le ferite riportati in seguito allo schianto.

L’uomo fortunatamente non è in pericolo di vita. Sempre lungo la Flaminia, nei giorni scorsi, si era verificato un altro incidente, con una donna che aveva perso il controllo del mezzo finendo poi per sfondare le barriere che separano dalla ferrovia della linea adriatica.

