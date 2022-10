Falconara, coppia di anziani investiti finisce a Torrette

L'incidente è avvenuto in via Nino Bixio intorno alle 19:30 di oggi. I due anziani hanno riportato diversi politraumi e sono stati trasferiti in codice rosso a Torrette

ANCONA – Un uomo di 89 e una donna di 77 anni sono stati trasferiti in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dopo essere stati investiti in via Nino Bixio a Falconara Marittima. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19,30 di oggi – 17 ottobre.

Per soccorrere i due anziani sono intervenute Croce Gialla e automedica che hanno provveduto a trasportare gli anziani in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi di rito e per regolare la viabilità.