Ancona, si schianta contro un albero: donna trasferita a Torrette

Si tratta di una 67enne che stava procedendo a bordo di una Fiat Panda in direzione centro. La donna ha impattato contro un albero restando ferita

ANCONA – Una donna di 67 anni è rimasta ferita in un incidente che si è verificato poco prima delle 11 di oggi – 13 ottobre – in via Albertini ad Ancona, davanti allo stabilimento Prada. Da quanto si apprende la donna, a bordo di una Fiat Panda che procedeva verso il centro, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un albero poco distante dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dall’abitacolo. La 67enne è rimasta sempre cosciente. Per i rilevi di rito è intervenuta la polizia locale di Ancona, presente con due pattuglie, una delle quali si è occupata della viabilità della zona che non ha subito blocchi né grossi rallentamenti.

La donna è stata trasferita da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti, in seguito al politrauma riportato nello schianto contro l’albero.