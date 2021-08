Ancona: gli crolla addosso la canoa, passa il Ferragosto in ospedale

Trauma cranico per un 20enne che voleva uscire in mare all’alba. Sul posto il 118 e una ambulanza della Croce Gialla

ANCONA – Passa la notte in spiaggia con gli amici e quando arriva l’alba va in grotta per prendere la canoa che gli crolla addosso. È successo questa mattina, sotto la piscina comunale, attorno alle 5.30.

A farsi male è stato un 20enne finito in ospedale con un trauma cranico. Il giovane stava manovrando la canoa, tenuta sulla parte alta della grotta quando improvvisamente si è sganciata travolgendolo. I soccorsi chiesti dagli amici hanno fatto arrivare in spiaggia il 118 e una ambulanza della Croce Gialla che ha trasportato il ragazzo, che aveva perso parzialmente la memoria, all’ospedale di Torrette in codice giallo.