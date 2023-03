Ancona, incidente in autostrada A14 nella notte: muore giovane di Monteprandone

Per cause in corso di accertamento, una Citroën Berlingo è finita contro la barriera new jersey e si è rovesciata. Il passeggero è deceduto sul colpo, il conducente è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette

ANCONA – Ancora un incidente mortale, nelle prime ore del mattino, in autostrada: intorno alle ore 4.30 di stamattina 19 marzo, infatti, il conducente di una Citroën Berlingo, per cause che sono ancora in corso di accertamento – si pensa a un colpo di sonno –, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che è finito contro la barriera new jersey e si è quindi rovesciato sulla carreggiata. Il violento impatto in cui sono rimasti coinvolti due giovani occupanti del mezzo è avvenuto tra i caselli di Ancona sud e Ancona nord in direzione nord.

Sul posto, dopo il primo tentativo di soccorso effettuato da un’infermiera di Rimini che viaggiava nella stessa direzione e che s’è fermata, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 nonché la Croce Gialla di Camerano che hanno provveduto all’intervento sul ferito e a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, mentre la Polstrada della sezione di Fano ha effettuato i rilievi del caso.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il ventottenne Matteo Cosenza, residente a Monteprandone (Ap), a Centobuchi, che viaggiava sul lato passeggero, deceduto probabilmente sul colpo a causa del tremendo impatto. Il trentaquattrenne conducente della Citroën Berlingo, residente a San Benedetto del Tronto (Ap), è stato estratto dall’auto e portato immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in gravi condizioni ma cosciente.

Per diverse ore, nella zona dove è avvenuto l’incidente, il traffico autostradale ha subito rallentamenti.