Ancona, scontro tra auto e moto: giovane centauro grave

L'impatto è avvenuto in via Alpi all'incrocio con via Appennino, nel capoluogo. Ad avere la peggio il centauro

ANCONA – Un 17enne è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, dopo che è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di oggi nel quartiere Fornetto, ad Ancona. Il giovane era in sella alla sua moto, quando si è scontrato con un’auto in via Alpi, all’incrocio con via Appennino.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme all’automedica. Il giovane centauro è stato trasferito in codice rosso avanzato a Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Le condizioni del 17enne sarebbero gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.