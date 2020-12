Ancona, incidente a Fincantieri. Gravissimo un uomo

ANCONA – È in condizione gravissime l’uomo che poco fa è rimasto coinvolto in un incidente all’interno di Fincantieri. Ancora non sono chiare le cause dell’accaduto ma sembra che il 43enne, italiano, capo cantiere, si sia gettato volontariamente dal settimo piano del ponte di una nave in varo tecnico.

Sul posto la Capitaneria di Porto e gli operatori del 118.

La nave è in costruzione ma serebbe dovuta partire giovedì per cinque giorni di navigazione in mare aperto per le prove tecniche. Il 44enne sarebbe volato giù dal settimo piano del ponte della nave.

Il 118 nel cantiere dorico

