Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 12,30 di questa mattina in un appartamento della palazzina di 4 piani. Trasferito in ospedale un 48enne che ha aspirato fumo

ANCONA – Paura in una palazzina di quattro piani in via Maiolati ad Ancona, dove intorno alle 12,30 si è verificato un incendio all’interno della stanza di un appartamento ed un uomo è rimasto lievemente intossicato dal fumo. I Vigili del Fuoco di Ancona, con una autobotte munita di autoscala, stanno intervenendo sul posto e sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme, che hanno interessato anche il corridoio dell’abitazione, prima che queste si propagassero in tutto l’edificio.

La palazzina è stata evacuata in via precauzionale per il fumo sviluppatosi. L’uomo e stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dalla Croce Gialla di Ancona, in codice giallo. A dare l’allarme, secondo quanto si apprende, sarebbe stata una anziana, che si è rivolta ad una vicina di casa per allertare i soccorsi. L’intossicato è il figlio della donna, un 48enne entrato nell’appartamento per salvare due gatti. Sul posto anche i poliziotti della Questura di Ancona. Non si segnalano altre persone coinvolte.