Incendio a Marina Dorica, fiamme su una barca a vela: ferito un uomo

ANCONA – Incendio a bordo di una barca a vela ormeggiata al porto turistico di Marina Dorica ad Ancona. Le fiamme da quanto si apprende si sarebbero sviluppate dopo che il proprietario dell’imbarcazione, un uomo 60enne, stava preparando la cena a bordo. Assentatosi per un attimo dalla barca al suo rientro si è accorto dell’incendio.

L’uomo ha subito contattato i vigili del fuoco che sono intervenuti attorno alle ore 19:30 del 29 dicembre con 2 autobotti. L’incendio è stato spento con acqua e schiumogeno. Le fiamme rosse hanno messo in sicurezza l’area L’uomo, che nel frattempo aveva provato a spegnere le fiamme con un idrante ha riportato ustioni alle mani e alle braccia, per questo è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice giallo da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona intervenuta con il 118. Sul posto anche la Capitaneria di porto.