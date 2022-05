Ancona, incendio in un casolare a Posatora. Sul posto i vigili del fuoco

Le fiamme sono divampate intorno all'ora di cena in una casolare abbandonato. Indagini in corso per scoprire le cause

ANCONA – Un incendio è divampato intorno alle 20 di questa sera in un casolare abbandonato in via Posatora ad Ancona. Stando alle prime indiscrezioni sarebbero stati visti dei ragazzini scappare dalla zona. L’ipotesi al momento è quella di incendio doloso.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Ancona che ha domato le fiamme. Presenti anche le Volanti della Questura di Ancona che stanno sentendo alcuni testimoni i quali avrebbero riferito di aver visto tre ragazzini allontanarsi dal luogo mentre usciva fumo dal casolare.

Le indagini sono in corso per scoprire le cause e non si esclude nessuna ipotesi.