Inaugurazione ponte di Torrette, Mastrovincenzo: «Il centrosinistra l’ha progettato e finanziato, la destra taglia il nastro»

Il ponte collega il parcheggio di via Metauro (260 posti auto) con il parcheggio e l'ingresso dell'ospedale regionale. Il consigliere regionale del Pd in polemica

ANCONA – Inaugurazione del sovrappasso pedonale di via Conca a Torrette al centro delle polemiche. «Il centrosinistra l’ha progettato e finanziato, la destra taglia il nastro» dice il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo che aggiunge «ancora una volta come già successo per il restauro del parco della Cittadella e per il raddoppio della Statale 16, la destra che governa la Regione e ora anche il capoluogo, si attribuisce meriti non suoi».

«Il progetto definitivo del sovrappasso – ricorda il dem – era stato messo a punto nel 2018 dalla Giunta Mancinelli e con Legge di stabilità 2020, approvata il 30 dicembre 2019 dal Consiglio regionale che all’epoca presiedevo, erano stati stanziati 500mila euro a valere sul 2021, su proposta della Giunta Ceriscioli».

Il ponte è costituito da una struttura in acciaio lunga 58 metri, composta da due torri di sostegno, una passerella pedonale a struttura reticolare, tre rampe e un ascensore. Collega il parcheggio di via Metauro (260 posti auto) con il parcheggio e l’ingresso dell’ospedale regionale.